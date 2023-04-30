السودان بلد كبير جدًا.. ماهي التحديات التي قد تواجهها أي قوات أجنبية تحاول إجلاء مواطنيها؟

غازي عنتاب، تركيا (CNN)-- أعلنت هيئة الطيران المدني السودانية، تمديد إغلاق المجال الجوي السوداني حتى 13 مايو/ أيار، باستثناء رحلات الإجلاء والمساعدات الإنسانية، بحسب الموقع الرسمي لمطار الخرطوم الدولي.

وقال البيان الرسمي لهيئة الطيران المدني، الأحد: "سلطة الطيران المدني تصدر نشرة طيارين (نوتام) بتمديد إغلاق المجال الجوي السوداني أمام كافة حركة الطيران حتى 13 مايو/ أيار، يستثنى من ذلك رحلات المساعدات الإنسانية و رحلات إجلاء الرعايا الأجانب بعد الحصول على تصريح من قبل الجهات ذات الاختصاص وموافقة القوات المسلحة السودانية".

في وقت سابق من أبريل/ نيسان، قررت هيئة الطيران المدني إغلاق المجال الجوي حتى يوم 30 من الشهر الجاري.

قالت هيئة الطيران السوداني إنها لم تحدد أي مطار بديل لمطار الخرطوم الدولي حتى الآن.