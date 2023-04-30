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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت قوات الدعم السريع شبه العسكرية السودانية، مساء الأحد، تمديد الهدنة الإنسانية لمدة 72 ساعة، اعتبارًا من منتصف ليل الأحد، قائلة إن قرارها يأتي "استجابة لنداءات دولية وإقليمية".

وقالت قوات الدعم السريع في بيان نشرته عبر صفحتها في تويتر: "استجابة لنداءات دولية وإقليمية ومحلية، نعلن تمديد أجل الهدنة الانسانية لـ72ساعة اعتباراً من منتصف هذه الليلة، من أجل فتح الممرات الإنسانية، وتسهيل حركة المواطنين والمقيمين وتمكينهم من قضاء احتياجاتهم والوصول إلى مناطق آمنة".

وأضاف البيان: "نجدد التزامنا الصارم بالهدنة الإنسانية المعلنة والوقف الكامل لإطلاق النار، رغم الخروقات المستمرة من القوات (الانقلابية) و(كتائب الظل) و(فلول النظام البائد المتطرفة)، التي ظلت تهاجم مواقعنا ومعسكراتنا في إخلال واضح للهدنة الانسانية المعلنة واجبة التنفيذ من أجل مصلحة شعبنا"، بحسب وصف قوات الدعم السريع.

وأوضح البيان: "لقد ظلت قوات الدعم السريع تتصدى للهجمات المتكررة من قبل (الانقلابيين) في ساعات سريان الهدنة، مما يؤكد بجلاء شيمة الغدر المتلازمة للانقلابيين، إلى جانب تعدد وتنازع مراكز القرار داخل قيادة القوات الانقلابية"، حسبما أفاد البيان.

وستكون هذه بمثابة الهدنة السادسة - التي كانت متزعزعة - منذ اندلاع الاشتباكات قبل 16 يومًا.

أفاد شهود وصحفيون في شبكة CNN في السودان بوقوع اشتباكات متفرقة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع خلال الهدنات الخمس الماضية لوقف إطلاق النار.

وراح ضحية الاشتباكات مئات القتلى، إضافة إلى آلاف المصابين، بينهم مدنيون.