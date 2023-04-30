دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قارن الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بين حدثين مهمين في العالم العربي، وهما، الصراع المأساوي الدائر في السودان، ونجاح رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي في خطواته بالفضاء.

وأكد قرقاش "ضرورة أن يتبع العرب العلم المدفوع بالرؤية الخيرة لتحقيق التقدم المنشود، بعيد عن صراع البحث عن السلطة".

وقال قرقاش في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر، الأحد: "حدثان مهمان، الأول الصراع المأساوي في السودان، والثاني خطوات سلطان النيادي التاريخية في الفضاء، إلا أن الدروس المستفادة واضحة جداً، فإذا ما أراد العرب التقدم والتطور لا سبيل أمامهم سوى العلم المدفوع بالرؤية الخيّرة بعيداً عن صراع البحث عن السلطة. الدروس عديدة وعلينا التعلم منها"، حسب قوله.

وكان قرقاش قال في تغريدة سابقة، نشرها السبت: "صباح الخير من الإمارات، وطن الإنجازات، صباح الفخر بهذه الأرض الطيبة التي أنجبت سلطان النيادي رائد الفضاء العربي وشبابنا الطامح لكل تقدم ورقي. فخورون ببرنامج الامارات للفضاء أحد مسارات النهضة المباركة والمتجددة وما يحققه من نجاحات. ويبقى طموحنا بلا حدود وتطلعاتنا سقفها السماء".

وتأتي تعليقات قرقاش بعدما أصبح رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، أول عربي يجري عملية السير في الفضاء، الجمعة، خارج محطة الفضاء الدولية ضمن مهام البعثة 69 الموجودة في المحطة.

وتتضمن هذه المهمة، الرابعة للمشي في الفضاء هذا العام، تكليف النيادي وزميله رائد الفضاء ستيفن بوي، بأداء مهام أساسية، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

كما تأتي تعليقات المسؤول الإماراتي وسط تواصل الاشتباكات الدامية والصراع على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، على الرغم من إعلان الطرفين عن هدنة جديدة لوقف الاشتباكات بينهما.