(CNN)-- رست سفينة تحمل 100 أمريكي وبعض الأشخاص من دول أخرى في ميناء جدة بعد إجلائهم من السودان، وفقًا لفارس أسعد، القنصل العام الأمريكي، الذي تحدث إلى CNN، من على رصيف الميناء.

وتم إجلاؤهم على متن سفينة USNS Brunswick، وهي سفينة نقل سريعة تضم طاقمًا عسكريًا ومدنيًا.

وقال أسعد لشبكة CNN، إنه يعتقد أن هذه هي السفينة الأمريكية التي أجلت الأمريكيين من السودان.

وذكرت قناة (الإخبارية) السعودية على صفحتها في تويتر، الاثنين، أن "3 أشخاص من ركاب السفينة الأمريكية يحتاجون إلى الرعاية الصحية، وأنه تم تجهيز سيارات الإسعاف لاستقبالهم".

ونشرت القناة مقطع فيديو يظهر مجندات سعوديات يستقبلن الرعايا الأمريكيين بالورود في ميناء جدة.

وفي الوقت نفسه، ذكرت وزارة الخارجية الباكستانية، أن 93 باكستانيا تم إجلاؤهم من السودان وصلوا إلى إسلام أباد، الاثنين. وقالت الوزارة إنه سيتم إجلاء جميع الباكستانيين الموجودين في السودان في غضون الـ24-48 ساعة القادمة.

وأضافت الوزارة أن 636 باكستانيا عادوا في وقت سابق إلى البلاد بعد إجلائهم من السودان.