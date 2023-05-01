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(CNN)-- قال شهود عيان لصحفيي شبكة CNN في السودان، إن دوي انفجارات سُمع حول القصر الرئاسي في العاصمة السودانية، الخرطوم.

كما سمع دوي انفجارات في منطقة حلة حمد في بحري شمال الخرطوم، صباح الاثنين، بحسب ما قال شهود عيان لصحفيي شبكة CNN في السودان.

ويقول صحفيو CNN إن سماع الانفجارات في الصباح الباكر هو حدث يومي، مع توقع تزايد العنف خلال النهار.

وكان الجيش السوداني أعلن عن موافقته على تمديد وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في السودان لمدة 72 ساعة أخرى، بداية من منتصف ليل الاثنين، حسب بيان نُشر على صفحة فيسبوك الرسمية للقوات المسلحة السودانية، الأحد.

وجاء ذلك بعدما أعلنت قوات الدعم السريع في بيان، على تويتر، الأحد، موافقتها على هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة إضافية.