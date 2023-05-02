القدس (CNN) – أعلنت أحزاب فلسطينية سياسية إضرابا عاما في الضفة الغربية، الثلاثاء، حدادا على وفاة المعتقل الفلسطيني البارز خضر عدنان.

ويعني هذا الإضراب إغلاق المدارس والجامعات والمحال التجارية والأسواق الثلاثاء.

وفي سياق متصل، أكدت تقارير إطلاق الفصائل الفلسطينية ثلاث رشقات من الصواريخ، صباح الثلاثاء، من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية، وسقطت هذه الصواريخ في مناطق مفتوحة، وفقا لجيش الدفاع الإسرائيلي الذي أكد أنه لم يعترض هذه الصواريخ.

وأفاد الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء أنه بعد إطلاق الصواريخ، انطلقت صفارات الإنذار في منطقة كيبوتس سعد في صحراء النقب جنوبي إسرائيل.