السعودية.. إحباط محاولة تهريب 5 ملايين قرص "إمفيتامين" في شحنة أحجار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات السعودية، الاثنين، عن إحباط محاولة تهريب أكثر من 5 ملايين قرص من مادة الإمفيتامين المخدر داخل شحنة أحجار ومستلزمات بناء عبر ميناء جدة الإسلامي بمحافظة جدة.

وقال المتحدث باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات السعودية إن "المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب (5,280,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر داخل شحنة أحجار ومستلزمات بناء عبر ميناء جدة الإسلامي بمحافظة جدة، بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك"، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأضاف المتحدث: "تم القبض على مستقبليها بمنطقة الرياض ومحافظة جدة، وهم 6 أشخاص، 3 مقيمين، ووافد بتأشيرة زيارة من الجنسية السورية، ومقيم من الجنسية السودانية، ومواطن، وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة".

يذكر أن وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، توعد، الأحد، بشن ضربات متواصلة ضد مروجي ومهربي المخدرات، مؤكدا أنه لن ينجو أحد من تهريب المخدرات إلى المملكة العربية السعودية.

وقال وزير الداخلية السعودي، عبر تويتر: "ضربة تتلوها ضربات، لن ينجو منها مروجو ومهربو المخدرات، ومن يستهدفون مجتمعنا ووطننا".

وجاءت تعليقات وزير الداخلية السعودي على فيديو نشرته إدارة مكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية في المملكة على موقعها على تويتر رصدت فيه القبض على عدة مواطنين ومقيمين أجانب لترويجهم المخدرات في المملكة، والتي تأتي ضمن حملة مشددة وشاملة لمكافحة المخدرات في السعودية.

وقالت الإدارة في مقطع الفيديو إنه "تم القبض على مقيمين من الجنسية الباكستانية لتروجيهما مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) في محافظة جدة، والقبض على مواطن لترويجه مخدر الحشيش بمنطقة عسير، والقبض على مقيم من الجنسية الباكستانية لترويجه أقراصا خاضعا لتنظيم التداول الطبي بمنطقة الرياض، والقبض على مقيم من الجنسية الأفغانية لنقله وترويجه مادة الحشيش المخدر بمنطقة القصيم".

وأضافت أيضا أنه تم "القبض على مواطنين لتروجيهما الحشيش المخدر في منطقة جازان، والقبض على مواطن لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر بمنطقة تبوك، والقبض على مواطن لترويجه وعرضه على مواقع التواصل الاجتماعي مادة الحشيش المخدر بالمنطقة الشرقية".