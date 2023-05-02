دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات السورية، الاثنين، مقتل عسكري وإصابة 5 آخرون ومدنيان اثنان جراء هجوم بالصواريخ استهدف محيط مدينة حلب، وخروج مطار حلب الدولي عن الخدمة، متهمة إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم، التي نادرا ما تقر بهجمات على سوريا.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر عسكري قوله: "حوالى الساعة الـ11 و 35 دقيقة من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق حلب مستهدفا مطار حلب الدولي وعددا من النقاط في محيط حلب"، حسب قوله.

وأضاف أن "العدوان أدى إلى استشهاد عسكري وإصابة 5 آخرين ومدنيين اثنين بجروح، ووقوع بعض الخسائر المادية وخروج مطار حلب الدولي عن الخدمة".

ولم يصدر أي تصريح من جانب إسرائيل، كما لم ترد على الإعلان السوري.