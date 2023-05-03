"اتق الله وارحل".. هجوم لاذع من نائب مصري لوزير الأوقاف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للنائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، والهجوم اللاذع الذي شنه ضد وزير الأوقاف ببلاده، محمد مختار جمعة، مطالبا إياه بإحاطة حول أوضاع الوزارة.

جاء ذلك خلال كلمة للنائب في الجلسة العامة، الثلاثاء، والتي حضرها الوزير، حيث قال: "زاد شاكوك وقل شاكروك فاتق الله وأرحل"، مطالبا بإلغاء وزارة الأوقاف، والإبقاء على هيئة الأوقاف هيئة مستقلة، مع إسناد مسؤولية المساجد للأزهر.

وتابع النائب في كلمة والتي نشر أهم ما ورد فيها في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك: "هيئة الأوقاف على مدار السنوات في تقارير الجهاز المركزي بالمحاسبات هي الوحيدة التي تسير بالأساس النقدي وليس الاستحقاق، أي خلل في المصروفات والإيرادات يجعل الميزانية تخرج بأرقام على غير حقيقته، لديها 45 مليون جنيه في الأصول الثابتة في غير موضعه والوزارة تتحايل على هذا الأمر".

وأضاف: "الوزير يتحدث طوال الوقت عن زيادة الإيرادات، والجميع يعرف إنه يقوم برفع أسعار الأراضي التابعة للأوقاف من ألف لـ 10 آلاف جنيه، في حين أنه يهمل العديد من الأراضي الأخرى، والوزير يتباهي ببناء 10 آلاف مسجد، ولا يقول لنا كم منهم قام ببنائه المواطنون من خلال تبرعاتهم.. شركة المحمودية التي كانت تنافس المقاولون العرب، عندما ضمتها وزارة الأوقاف ظلت 5 سنوات دون مجلس إدارة وكل أصولها أصبحت في أسوأ حالة ومشروع الإسكندرية التي أخذته تعثر ولم تستطع تنفيذه".

من جهته قال الوزير في كلمته وفقا لما نقله موقع التلفزيون المصري: "الوزارة طرحت خلال العام المالي 2022/ 2023م على نفقتها ومن موازنتها ومواردها الذاتية 518 مسجدًا هذا العام، وقد تم الانتهاء من 245 مسجدًا وجار العمل في 273 مسجدًا، وبذلك يكون إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه في عهد سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية (10172) مسجدًا، بإجمالي تكلفة تقدر بنحو (10,4) مليار جنيه، منها (4445) مسجدًا بتكلفة بلغت (5,6) مليار جنيه بمعرفة الوزارة سواء من موازنتها أم من مواردها الذاتية، بالإضافة إلى نحو (5727) مسجدًا تم تنفيذها بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف بتكلفة تقدر بنحو (4,8) مليار جنيه".

وتابع الوزير: "العام المالي الحالي 2022 / 2023م من أفضل الأعوام التي تم فيها فرش وتجديد فرش المساجد، حيث تم فرش أكثر من 2300 مسجد بإجمالي مساحة تقدر بنحو 670 ألف متر بتكلفة تقدر بنحو 141 مليون جنيه، والتي تعتبر أعلى كمية فرش تتاح للمساجد في تاريخ وزارة الأوقاف".

وأردف الوزير: "وزارة الأوقاف تعمل وفق معايير دقيقة تعتمد على النظام والأولويات، فالوزارة تعطي أولوية للمساجد التي يتم افتتاحها، ولا توجد لدينا قائمة انتظار على الإطلاق لمساجد الافتتاح ولا يوجد مسجد واحد ’افتتاح‘ على مستوى الجمهورية سواء تقدم به أحد السادة النواب أم أحد المواطنين أم عن طريق المديريات لم يتم فرشه، والعبرة بمدى احتياج المسجد إلى الفرش، وتقوم المديريات الإقليمية بعمل معاينة دقيقة لجميع المساجد"، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف "لا تتأخر في ذلك على الإطلاق سواء في مساجد الافتتاح أم غيرها".