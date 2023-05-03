الكويت تكشف تفاصيل ضبط 7 أشخاص يقومون بأعمال منافية للآداب مقابل المال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشفت وزارة الداخلية الكويتية، الثلاثاء، عن ضبطها لعدد من الأشخاص من جنسيات مختلفة يقومون بأعمال منافية للآداب العامة مقابل مردود مادي.

ونشرت وزارة الداخلية الكويتية صورة "مموهة" للأشخاص الذي تم ضبطهم وذلك في تغريدة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر.

وقالت الوزارة في تعليق على الصورة: "الإعلام الأمني: تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في ادارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالأشخاص من ضبط (3) رجال و(4) نساء من جنسيات مختلفة يقومون بأعمال منافية للآداب العامة في منطقة المهبولة مقابل مبالغ مالية.."

وأوضحت الوزارة أن الضبط جاء من خلال "تكثيف المتابعة الأمنية ورصد الخارجين عن القانون، وتم احالتهم الى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".