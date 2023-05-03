شهود لـCNN: انفجار عنيف قرب القصر الرئاسي بالخرطوم

(CNN)-- هز انفجار عنيف وسط العاصمة السودانية، الخرطوم، بالقرب من القصر الرئاسي، بحسب ما قال شهود عيان لصحفيي شبكة CNN في السودان، الأربعاء، لافتين إلى تصاعد دخان كثيف فوق المنطقة.

وتأتي هذه الأنباء بعد اتفاق القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على هدنة لمدة سبعة أيام (من 4 إلى 11 مايو/ أيار) وإرسال ممثلين لمحادثات السلام "التي ستعقد في مكان متفق عليه من اختيارهم"، حسبما قالت وزارة خارجية جنوب السودان في بيان الثلاثاء، في حين لم يعلق أي من الجانبين على ذلك.

وكانت الأمم المتحدة قد ذكرت في تقرير نشرته، الثلاثاء، على موقعها الرسمي: "تقدر مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن أكثر من 100 ألف لاجئ قد فروا من السودان حتى الآن إلى البلدان المجاورة.. تقدر المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من 334 ألف شخص قد نزحوا داخل السودان".

ولفت التقرير إلى أن "أسعار السلع الأساسية - من الوقود والمواد الغذائية الأساسية والمياه المعبأة – ارتفعت بنسبة تتراوح بين 40 و60% أو أكثر في بعض المناطق".