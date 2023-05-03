دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت وزارة الخارجية السعودية، الثلاثاء، في بيان، أن مبنى الملحقية الثقافية السعودية في السودان "تعرض للاقتحام من قبل مجموعة مسلحة قامت بتخريب الأجهزة والكاميرات والاستيلاء على بعض ممتلكات الملحقية، وعطلت أنظمة وخوادم الملحقية".

وقالت الوزارة إنها "تعرب عن استنكار المملكة بأشد العبارات اقتحام مبنى الملحقية الثقافية في الخرطوم، لتدعو إلى احترام حرمة البعثات الدبلوماسية ومعاقبة الجناة"، وفقا لما نقلته قناة "الإخبارية" السعودية.

وجددت وزارة الخارجية السعودية دعوة بلادها إلى "وقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للدبلوماسيين والمقيمين وللمدنيين السودانيين".