دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الأسطول الخامس الأمريكي، إن قوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني استولت على ناقلة نفط ترفع علم بنما أبحرت من دبي صوب مضيق هرمز، صباح الاربعاء.

جاء ذلك في تغريدة للأسطول الخامس على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ناشرا مقطع فيديو يظهر السفينة وبقربها عدد من القطع البحرية تسير بمحاذاتها.

وقال الأسطول في بيان: "في 3 مايو حوالي الساعة 6:20 صباحًا بالتوقيت المحلي، استولت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني (IRGCN) على ناقلة النفط التي ترفع علم بنما أثناء عبورها مضيق هرمز".

وأضاف البيان: "غادرت ناقلة النفط دبي وكانت في طريقها من الخليج العربي باتجاه ميناء الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة عندما اجتاحتها 12 قارب هجوم سريع تابعة للحرس الثوري الإيراني في وسط المضيق.."

وتابع: "أجبر الحرس الثوري الإيراني ناقلة النفط على عكس مسارها والتوجه نحو المياه الإقليمية الإيرانية قبالة ساحل بندر عباس بإيران".