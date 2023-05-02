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لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- اتفقت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع - الفصيلان المتحاربان في السودان - على هدنة لمدة سبعة أيام وإرسال ممثلين لمحادثات السلام "التي ستعقد في مكان متفق عليه من اختيارهم"، حسبما قالت وزارة خارجية جنوب السودان في بيان الثلاثاء.

وقالت وزارة الخارجية في الدولة المجاورة للسودان والدولة والسيطة في النزاع الدائر في البيان الصحفي - الذي نُشر على فيسبوك - إن قادة الطرفين "اتفقا من حيث المبدأ على مهلة مدتها سبعة أيام من 4 إلى 11 مايو/ أيار".

وبحسب البيان الصحفي، فقد اتفقا أيضًا على إرسال ممثلين للمفاوضات حول محادثات السلام.

وجاء في بيان وزارة خارجية جنوب السودان أن "حكومة جمهورية جنوب السودان قد حصلت على موافقة طرفي النزاع الحالي في السودان على تسمية ممثليهما في محادثات السلام التي ستعقد في أي مكان يختارونه".

لا يوجد حتى الآن بيان رسمي حول هذا الأمر من قبل القوات المسلحة السودانية أو قوات الدعم السريع على قنواتهم الرسمية حتى الآن.

يشار إلى أن هدن وقف إطلاق النار السابقة لم توقف القتال بين الفصيلين المتناحرين في أجزاء مختلفة من البلاد.