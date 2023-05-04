صورة ارشيفية للرئيس المصري حسني مبارك يتحدث مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما خلال اجتماع في المكتب البيضاوي للبيت الأبيض في واشنطن يوم 18 أغسطس 2009.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر علاء، نجل الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك تغريدة بذكرى ميلاد والده التي تصادف الـ4 من مايو/ أيار وسط تفاعل بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال علاء في تغريدته التي أرفقها بصورة لوالده: " 4 مايو ذكري ميلاد والدي وحبيبى، نسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، اللهم طيب ثراه وأكرم مثواه وأجعل الجنة مستقره ومأواه.. ونسأل المولى عز وجل الرحمة لكل من رحلوا عنا ومازالوا أحياء في قلوبنا".

وتفاعل نشطاء ليذهب بعضهم بتداول مقاطع فيديو من تصريحات سابقة لمبارك وحديثه عن البنزين وأسعار الطاقة، وذلك بعد يوم من إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر، الأربعاء، عن زيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر ليصبح سعر البيع في السوق المحلى 8.25 جنيه للتر، كما قررت اللجنة تثبيت أسعار البنزين بأنواعه، وذلك اعتبارا من صباح يوم الخميس.

وذهب نشطاء آخرون للتعليق والتذكير بـ"مواقف مشرفة" للرئيس المصري الأسبق الذي أعلن عن وفاته في فبراير/ شباط 2020 عن عمر يناهز 92 عامًا، في إحدى مستشفيات العاصمة المصرية، القاهرة.