مصر.. الإعلان عن زيادة سعر السولار وتثبيت البنزين.. ماهي الأسعار؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية في مصر، الأربعاء، عن زيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر ليصبح سعر البيع فى السوق المحلى 8.25 جنيه للتر، كما قررت اللجنة تثبيت أسعار البنزين بأنواعه، وذلك اعتبارا من صباح يوم الخميس.

وقالت اللجنة، في بيان: "اجتمعت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، الأربعاء، لمراجعة المعادلة السعرية وتنفيذ آلية تطبيق التسعير التلقائى، وفى ضوء زيادة الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، قررت اللجنة زيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر ليصبح سعر البيع فى السوق المحلى 8.25 جنيه (0.2666 دولار) للتر وذلك اعتبارا من الساعة الثانية من صباح يوم الخميس".

وأضافت أنها قررت "تثبيت أسعار البنزين بأنواعه عند 8.75 جنيه (0.2827 دولار) للتر البنزين 80 و 10.25 جنيه (0.3312 دولار) للتر البنزين 92 و 11.50 جنيه (0.3716 دولار) للتر البنزين 95، وكذا تثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية عند 6000 جنيه (193.85 دولار) للطن".