مصر.. النيابة تأمر بضبط بلوجر زعمت أن "ابنها أقام علاقة جنسية مع أخته"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أمرت النيابة العامة المصرية، الأربعاء، بضبط وإحضار صاحبة قناة بأحد وسائل التواصل الاجتماعي (بلوجر) زعمت في فيديو أن ابنها "أقام علاقة جنسية مع أخته"، وأضافت المتهمة أنها شاهدت محادثة بين ابنها وآخر عبر هاتفه المحمول "تتضمن رغبته في إقامة علاقة جنسية مع شقيقته".

وقالت النيابة، في بيان نشرته عبر فيسبوك، إن "وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت تداول مقطعٍ مرئي بوسائل التواصل الاجتماعي للمتهمة تصرح فيه باكتشافها إقامة أحد أبنائها علاقة جنسية مع شقيقته، وأنها شاهدت محادثة بين ابنها وآخر عبر هاتفه المحمول تتضمن رغبته في إقامة علاقة جنسية معها، وتستنطق صغيرين من أشقائهما على رؤيتهما الواقعة".

وأضافت النيابة: "تزامن ذلك مع تلقي النيابة العامة بلاغا حول الواقعة من المجلس القومي للطفولة والأمومة الذي تضمن ورود بلاغ إلى خط نجدة الطفل بالمجلس يوم 29 إبريل/ نيسان الماضي عن نشر قناة المتهمة المذكورة المقطع المشار إليه، ومعها 3 من أطفالها الذين استنطقت اثنين منهم على الواقعة، وأنها تثير شبهة جريمة هتك العرض والاتجار بالبشر باستغلال الأطفال لجذب المشاهدين وتحقيق الربح من رفع نسب المشاهدة مما يعرضهم للخطر".

وتابع بيان النيابة أن "المجلس طالب في كتابه باتخاذ الإجراءات القانونية قبل المتهمة، وعليه باشرت النيابة المختصة التحقيقات".

ووفقا للبيان، طلبت النيابة العامة تحريات الشرطة حول الواقعة، وتحديد هوية المتهمة في ضوء المعلومات التي تضمنها بلاغ المجلس القومي للأمومة والطفولة حول اسمها ورقم هاتفها ومحل إقامتها، وأمرت بـ"ضبطها وإحضارها لاستجوابها، وجار استكمال التحقيقات".