دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، على سؤال حول سبب عدم اتخاذه قرارا بوقف إطلاق استثمارات جديدة في مصر على غرار شقيقه سميح، واصفا نفسه بـ"العاطفي".

ووجه أحد المتابعين سؤالا لساويرس قال فيه: " السؤال ..ليه المهندس سميح اخد القرار دا وجنابك لا ...يعني انت عاجبك المناخ دا؟".

وأجاب رجل الأعمال المصري قائلا: " انا عاطفى … و ثقتى فى ان ربنا عمره ما هيسيب مصر تتعب"، حسب قوله.

وكان رجل الأعمال المصري، سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم القابضة للتنمية، وهي شركة تعمل في مجال تشييد وبناء المنتجعات السياحية، والفنادق، أثار تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تصريحات أدلى بها حول الاستثمار في مصر ومستقبل الاستثمار في المملكة العربية السعودية.

مقطع الفيديو المتداول جاء في مقابلة أجراها ساويرس على قناة العربية السعودية، حيث سُئل إن كان توقف عن الاستثمار في مصر خلال الفترة الحالية أو الدخول بمشروعات جديدة في ظل ضبابية سعر صرف الدولار، حيث أجاب: "اه طبعا، ازاي اعرف إذا كان المشروع هذا سيكسب أو يخسر؟ أنا النهاردة لازم أعرف راسي من رجلي عشان اشتغل..".