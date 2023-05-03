دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار رجل الأعمال المصري، سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم القابضة للتنمية، وهي شركة تعمل في مجال تشييد وبناء المنتجعات السياحية، والفنادق، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تصريحات أدلى بها حول الاستثمار في مصر ومستقبل الاستثمار في المملكة العربية السعودية.

مقطع الفيديو المتداول جاء في مقابلة أجراها ساويرس على قناة العربية السعودية، حيث سُئل إن كان توقف عن الاستثمار في مصر خلال الفترة الحالية أو الدخول بمشروعات جديدة في ظل ضبابية سعر صرف الدولار، حيث أجاب: "اه طبعا، ازاي اعرف إذا كان المشروع هذا سيكسب أو يخسر؟ أنا النهاردة لازم أعرف راسي من رجلي عشان اشتغل.."

وتابع قائلا: " أحسب على أي سعر؟ السعر الدولي وهو 42 ولا سعر السوق السوداء في مصر بـ36 ولا السعر الرسمي بـ31؟ هذه بحد ذاتها قاتلة لأي توقع من ناحية ربحية أو من ناحية جدوى وبالتالي كل الناس منتظرة.."

وعن السعودية، قال ساويرس: "كل حاجة في السعودية أصبحت محدّثة وهم بعد كم سنة حيبقوا أكبر مكان يحصل فيه استثمار وحنشوف بدل دبي وحدة الي هي عملت طفرة غير طبيعية في تاريخ الأمة العربية كلها، حنشوف في السعودية كذا دبي وكذا منطقة فيهم نفس الأنشطة المبهرة.."