السودان.. "الدعم السريع" يزعم خرق القوات المسلحة للهدنة

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(CNN)-- زعمت قوات الدعم السريع السودانية في بيان إن القوات المسلحة السودانية انتهكت الهدنة الإنسانية المعلنة بمهاجمة قواتها في ساعة مبكرة من صباح الخميس بالتوقيت المحلي.

وقال الدعم السريع في بيانه إن "قواتنا وأحيائنا السكنية تعرضت لقصف عشوائي بالمدفعية والطائرات بطريقة جبانة تشكل انتهاكًا صارخًا للأعراف والقوانين الدولية والقانون الدولي والإنساني".

ولم تعلق القوات المسلحة السودانية على مزاعم قوات الدعم السريع حتى كتابة هذا التقرير.

وكانت القوات المسلحة السودانية قد قالت، الأربعاء، إنها وافقت على وقف إطلاق النار لمدة 7 أيام مع قوات الدعم السريع، وذلك بعد أن أعلنت وزارة خارجية جنوب السودان، الثلاثاء، أن الفصيلين العسكريين اتفقا على الهدنة لـ7 أيام.

ويذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار السابق لم يوقف القتال بين الفصيلين المتناحرين في أجزاء مختلفة من البلاد.