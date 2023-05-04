دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وفقًا لتقديرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وصل عدد اللاجئين من بين الأفراد الذين فروا من السودان إلى الدول المجاورة إلى أكثر من 100،000 لاجئ، بما في ذلك اللاجئين السودانيين والعائدون إلى ديارهم من جنوب السودان على نحو سابق لأوانه، وغيرهم ممن كانوا هم أنفسهم من اللاجئين في السودان.

وقد حددت المفوضية بجانب الشركاء والحكومات رقمًا تخطيطيًا أوليًا لأكثر من 800,000 لاجئ وعائد قد يفرون من السودان إلى الدول المجاورة.

ووفقا للتوقعات التي أصدرتها المفوضية، من بين العدد الإجمالي سيمثل حوالي 600 ألف من اللاجئين السودانيين، بالإضافة إلى اللاجئين الذين تستضيفهم السودان بحثًا عن الأمان. كما قد يعود أكثر من 200,000 لاجئ من مواطني جنوب السودان وغيرهم من اللاجئين الذين يستضيفهم السودان إلى ديارهم قبل الأوان.

اعتبارًا من 28 أبريل، كانت أهم التحركات عبر الحدود حتى الآن من اللاجئين السودانيين الذين عبروا إلى تشاد ومصر، واللاجئون العائدون لديارهم إلى جنوب السودان. كما عبر لاجئون سودانيون أيضًا إلى جمهورية إفريقيا الوسطى. كان القادمون الجدد الرئيسيون إلى إثيوبيا هم من مواطني دول ثالثة، إضافة إلى بعض من اللاجئين أيضًا، من بينهم عدد قليل من الذين استضافهم السودان وإثيوبيا سابقًا. لم تسجل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حتى الآن أي لاجئين يصلون إلى ليبيا.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على إحصاءات اللاجئين في السودان وفقًا لمفوضية الأمم المتحدة للاجئين.