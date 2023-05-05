دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—روت وكيل رقيب بالبحرية السعودية، أمل العوفي، كواليس صورتها التي تصدرت العديد من وسائل الإعلام المحلية والعالمية وتداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وتظهر فيها حاملة رضيعة على متن سفينة إجلاء سعودية من السودان.

وقالت العوفي في مقطع فيديو نشرته صفحة التواصل الحكومي السعودية: "أولا هي طفلة اسمها علية، شفت أمها وكان واضح عليها التعب جدا، البنت عمرها تقريبا 8 أشهر وأتوقع أنه من التعب نائمة ما حسن بشيء.."

وتابعت العوفي قائلة: "الشيء المفرح أن أول خطوات علية كانت على السفينة، أول خطوة تخطوها كانت على السفينة والأم مبسوطة جدا، كانت تكلمني قديش الطاقم هنا (على متن السفينة) كلهم أصحاب علية".

وأضافت: "كتب شيء لعلية يعني كلام مني لعلية أبغاها لما تكبر تقرأها وما تنساها، ما توقعت أن يصير لها (الصورة) هذه الأصداء يعني لأنه أبسط من البسيط هذا واجبي، نظرتهم هم حسوا بالأمان هذي تكفينا كلنا.."