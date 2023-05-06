إيران: السودان يشهد بعض التدخلات والإثارة من الخارج .. وآثار الأزمة قد تصل إلى المنطقة

الشرق الأوسط
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إيران: السودان يشهد بعض التدخلات والإثارة من الخارج .. وآثار الأزمة قد تصل إلى المنطقة
صورة أرشيفية لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيانCredit: ATTA KENARE/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الأوضاع التي يشهدها السودان بـ"المقلقة للغایة"، وقال إن "لم یتم معالجتها بشكل مناسب فسیتجاوز مدى تأثيرها الأراضي السودانیة لیصل إلی المنطقة".

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وأضاف عبداللهيان، في تغريدة كتبها بعدة لغات منها اللغة العربية، الجمعة: "للأسف نشهد بعض التدخلات والتحریك والإثارة من الخارج في هذه الأزمة"، وتابع أن "الحوار والتفاهم الداخلي هو أنسب الخیارات لإجتیاز هذه الأزمة".

ويشهد السودان اقتتالا ومعارك عنيفة بين قوات "الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو، الشهير بـ"حميدتي"، والقوات المسلحة السودانية بقيادة رئيس مجلس السيادة، عبدالفتاح البرهان.

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