السودان بلد كبير جدًا.. ماهي التحديات التي قد تواجهها أي قوات أجنبية تحاول إجلاء مواطنيها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رحب وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، بوجود ممثلين عن الأطراف السودانية المتحاربة، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، في مدينة جدة، للتباحث حول جهود وقف الاشتباكات الجارية في البلاد.

وأعرب الأمير فيصل بن فرحان في تغريدة بصفحته الرسمية عبر تويتر، السبت، عن "أمله أن يقود هذا الحوار إلى إنهاء الصراع وانطلاق العملية السياسية، وعودة الأمن والاستقرار إلى جمهورية السودان".

وأضاف الأمير فيصل بن فرحان في تغريدة أخرى، أن "هذه الاستضافة هي نتاج تكاتف دولي تمت بجهود حثيثة مع الولايات المتحدة الأمريكية وبالشراكة مع دول المجموعة الرباعية وشركاء من الآلية الثلاثية".

كانت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، في بيان مشترك قد رحبتا، في وقت سابق السبت، ببدء المحادثات الأولية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وممثلي قوات الدعم السريع في جدة.

ورغم إعلان الطرفين عن تجديد الهدنة بينهما، تجددت الاشتباكات بين الطرفين في مناطق مختلفة من العاصمة السودانية، الخرطوم.