(CNN)—شوهد العشرات من أفراد العائلة المالكة من جميع أنحاء العالم يحضرون حفل تتويج الملك تشارلز الثالث، السبت، وفيما يلي نستعرض لكم القائمة:
• فيليب السادس ملك إسبانيا
• ملكة إسبانيا ليتيزيا
• أمير موناكو ألبرت الثاني
• أميرة موناكو شارلين
• ولي عهد الدنمارك فريدريك
• ولي العهد الأميرة ماري من الدنمارك
• ولي العهد النرويجي هاكون
• ولي العهد النرويجي ميت ماريت
• الملكة آن ماري ملكة اليونان
• ولي العهد اليوناني بافلوس
• ولي العهد اليونان الأميرة ماري شانتال
• ملك هولندا ويليم ألكسندر
• ملكة هولندا ماكسيما
• ملك بلجيكا فيليب
• ملكة بلجيكا ماتيلد
• الملك كارل السادس عشر غوستاف ملك السويد
• ولي العهد الأميرة فيكتوريا من السويد
• ولي عهد صربيا الكسندر
• ولي العهد الأميرة كاثرين من صربيا
• صوفي ، أميرة ليختنشتاين الوراثية
• ألويس ، أمير ليختنشتاين بالوراثة
• ولي عهد اليابان أكيشينو
• ولي العهد الاميرة كيكو من اليابان
• جلالة يانغ دي بيرتوان أغونغ السلطان عبد الله راية الدين المصطفى بالله شاه من ماليزيا
• صاحبة الجلالة رجا بيرمايسوري أغونغ تونكو حاجه عزيزة أمينة ميمونة إسكندريه من ماليزيا
• ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة
• ولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة
• دوق لوكسمبورغ الأكبر هنري ،
• دوقة لوكسمبورغ الكبرى ماريا تيريزا
• ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين
• ملكة الأردن رانيا العبد الله
• أميرة المغرب للا مريم