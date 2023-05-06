(CNN)—شوهد العشرات من أفراد العائلة المالكة من جميع أنحاء العالم يحضرون حفل تتويج الملك تشارلز الثالث، السبت، وفيما يلي نستعرض لكم القائمة:

• فيليب السادس ملك إسبانيا

• ملكة إسبانيا ليتيزيا

• أمير موناكو ألبرت الثاني

• أميرة موناكو شارلين

• ولي عهد الدنمارك فريدريك

• ولي العهد الأميرة ماري من الدنمارك

• ولي العهد النرويجي هاكون

• ولي العهد النرويجي ميت ماريت

• الملكة آن ماري ملكة اليونان

• ولي العهد اليوناني بافلوس

• ولي العهد اليونان الأميرة ماري شانتال

• ملك هولندا ويليم ألكسندر

• ملكة هولندا ماكسيما

• ملك بلجيكا فيليب

• ملكة بلجيكا ماتيلد

• الملك كارل السادس عشر غوستاف ملك السويد

• ولي العهد الأميرة فيكتوريا من السويد

• ولي عهد صربيا الكسندر

• ولي العهد الأميرة كاثرين من صربيا

• صوفي ، أميرة ليختنشتاين الوراثية

• ألويس ، أمير ليختنشتاين بالوراثة

• ولي عهد اليابان أكيشينو

• ولي العهد الاميرة كيكو من اليابان

• جلالة يانغ دي بيرتوان أغونغ السلطان عبد الله راية الدين المصطفى بالله شاه من ماليزيا

• صاحبة الجلالة رجا بيرمايسوري أغونغ تونكو حاجه عزيزة أمينة ميمونة إسكندريه من ماليزيا

• ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة

• ولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة

• دوق لوكسمبورغ الأكبر هنري ،

• دوقة لوكسمبورغ الكبرى ماريا تيريزا

• ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين

• ملكة الأردن رانيا العبد الله

• أميرة المغرب للا مريم