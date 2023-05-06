بث مباشر لمراسم تتويج الملك تشارلز الثالث

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- مع وفاة والدته، الملكة إليزابيث الثانية، في سبتمبر/أيلول 20222، أصبح تشارلز ملكًا على الفور. في الأيام التي تلت ذلك، تم إعلانه رسميًا ملكًا جديدًا لبريطانيا. والآن، بعد شهور من التحضير المضني، يتم احتفال تتويجه علنيًا.

تم تنصيب تشارلز الثالث ملكًا عندما توفيت الملكة. وكانت مراسم حزينة عندما احتشد الشعب لتوديعها. الآن وبعد 8 أشهر، يبدو التتويج مختلفًا تمامًا، فهي لحظة احتفال عام بالملك الجديد يحضره كبار الشخصيات من جميع أنحاء العالم ويشاهده المليارات.

ويعد التتويج تجمعًا رمزيًا للملكية والكنيسة والدولة في طقوس دينية يقوم خلالها الملك بتقديم عهود لكل من الرب والوطن.

وفيما يلي أبرز لحظات مراسم التتويج أولا بأول: