بث مباشر لمراسم تتويج الملك تشارلز الثالث

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- مع وفاة والدته، الملكة إليزابيث الثانية، في سبتمبر/أيلول 20222، أصبح تشارلز ملكًا على الفور. في الأيام التي تلت ذلك، تم إعلانه رسميًا ملكًا جديدًا لبريطانيا. والآن، بعد شهور من التحضير المضني، يتم احتفال تتويجه علنيًا.
تم تنصيب تشارلز الثالث ملكًا عندما توفيت الملكة. وكانت مراسم حزينة عندما احتشد الشعب لتوديعها. الآن وبعد 8 أشهر، يبدو التتويج مختلفًا تمامًا، فهي لحظة احتفال عام بالملك الجديد يحضره كبار الشخصيات من جميع أنحاء العالم ويشاهده المليارات.
ويعد التتويج تجمعًا رمزيًا للملكية والكنيسة والدولة في طقوس دينية يقوم خلالها الملك بتقديم عهود لكل من الرب والوطن.
وفيما يلي أبرز لحظات مراسم التتويج أولا بأول:
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غادر الملك تشارلز والملكة قصر سانت جيمس في رحلة قصيرة إلى قصر باكنغهام.
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فتحت أبواب كنيسة وستمنستر، حيث سيتم التتويج، وبدأ وصول الضيوف الأوائل، في حين سيدخل الملك والملكة من الباب الغربي الكبير.
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نشرت الشرطة البريطانية 11500 ضابطا في شوارع لندن، السبت، مع استخدام تقنية التعرف على الوجه استعدادا لمراسم التتويج في حين قالت جماعة مناهضة للحكم الملكي في البلاد إنه تم القبض على متظاهرين بالقرب من طريق التتويج.