حتى الجمعة.. البحرية السعودية تكشف عدد عمليات الإجلاء من السودان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت القوات البحرية الملكية السعودية، الجمعة، عن آخر تطورات عمليات الإجلاء التي تقوم فيها لنقل رعاياها ورعايا دول أخرى من السودان وسط الاشتباكات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

وأوضحت البحرية في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن "عدد رحلات عمليات إجلاء المواطنين السعوديين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة، بلغ 19 عملية إجلاء بحري، وذلك منذ انطلاق العمليات وحتى اليوم (الجمعة)".

ونقل البيان على لسان المتحدث باسم القوات البحرية السعودية، العقيد البحري الركن علي بن حسن آل علي، قوله إن "سفن القوات البحرية التي نفذت عمليات الإجلاء بإسناد من أفرع القوات المسلحة هي: سفن جلالة الملك (الجبيل، الدرعية، الرياض، مكة، أبها، الطايف، ينبع)، بالإضافة إلى السفينة المدنية ’أمانة‘".

وذكرت الوكالة أن "إجمالي من جرى إجلاؤهم من السودان إلى المملكة منذ بدء عمليات الإجلاء بلغ نحو 7839 شخصًا (247 مواطنًا ونحو 7592 ينتمون إلى 110 جنسيات)".