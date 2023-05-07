دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الإعلامي المصري، إبراهيم عيسى تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تغريدة نشرها، السبت، ذكر فيها بالحركة الوهابية وطريقة تعاملها مع الفن والفنانين مقدما الشكر للمملكة العربية السعودية على تكريم رموز الفن المصري.

وقال إبراهيم عيسى في تغريدته: "تواصل تكريم المملكة السعودية لرموز الفن المصري حدث رائع وراقي ونبيل يستحق التحية والشكر والتقدير.. على مدي قرابة أربعين عاما كانت الوهابية تهدف إلى تحريم الفن وتسعى لاعتزال الفنانات المصريات وارتداء الحجاب والنقاب وتسمية هؤلاء بالتائبات.. شكرا للسعودية هذا التجديد والتنوير والتحديث".

ومن بين مئات الردود والتفاعل علق صاحب حساب سلطان بن سعد: "مع التحية هذا المدعو ابراهيم عيسى خبيث ومعروف اساءته للدين الاسلامي من ابناء مصر واساءة للمملكة العربية السعودية ويسقط مشاكل مصر وشعبها على السعودية ونصيحة لوزارة الداخلية المصرية كفوا عنا اساءات الجهلاء في الاعلام والفن واما بالنسبة للجاهل ابراهيم عيسى كذبت كذبت كذبت مصطلح الوهابية لا يستخدمه الا كل عدو او من كان في قلبه مرض وحقد تجاه ديننا ووطننا المملكة العربية السعودية واجوا منعه من دخول السعودية ودول الخليج كافة".

وتجاوز عدد مشاهدات التغريدة الـ200 ألف مشاهدة في حين نالت 677 اعجابا حتى كتابة هذا التقرير.