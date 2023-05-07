عمّان، الأردن (CNN)-- قال جواد بولس المحامي في هيئة الدفاع عن النائب الأردني عماد العدوان، صباح الأحد، إن جهات التحقيق الإسرائيلية أبلغته رسميا بإلغاء عقد جلسة التمديد لقرار التوقيف التي كانت مقررة اليوم، موضحا أن هذا يعني حكما أنه سيتم الإفراج عن النائب.

وبين بولس في تصريح صحفي لوسائل الإعلام وصلت CNN بالعربية نسخة منه، أن "نفاذ أمر التوقيف" لم يعد ساريا"، وقال: "لقد أخرج من سجن عوفر صباح اليوم".

ورجّح بولس أن يكون قرار الإفراج في مراحله الإجرائية النهائية، مشيرا إلى أنه لا يوجد أية معلومات متعلقة بما بعد الإفراج حتى اللحظة.

ولم تصدر أية تصريحات رسمية عن الجانب الأردني بشأن عملية التسليم.

وأوقف النائب العدوان في 23 إبريل/ نيسان المنصرم، على خلفية ما قالت السلطات الأردنية إنه "مزاعم بتهريب كمية من الأسلحة والذهب".

وبحسب المحامي بولس، فقد أكد لموقع CNN بالعربية أنه لم تصدر أي لوائح اتهام بحق النائب حتى اللحظة، وكانت هيئة الدفاع قد التقت النائب الخميس من نهاية الأسبوع المنصرم بعد أسابيع من المنع.

والتقى السفير الأردني في تل أبيب النائب، العدوان بعد توقيفه لدى السلطات الاسرائيلية في وقت سابق، على ما أعلنت وزارة الخارجية الأردنية بلسان الناطق الإعلامي لها، وأكدت على احترام حقوقه الإنسانية والقانونية في ظروف اعتقاله.

من جهته قال أسامة السعدي المحامي في هيئة الدفاع والعضو السابق في الكنيست الاسرائيلي، إنه تم إخراج النائب العدوان من سجن عوفر مبكرا وسيتم إطلاق سراحه "خلال الساعات القريبة إلى جسر الملك الحسين وإعادته إلى المملكة الأردنية الهاشمية"، وذلك بتصريح لوسائل الإعلام وصلت CNN بالعربية نسخة منه.

وكان جهاز الاستخبارات الإسرائيلي أو ما يُعرف بـ"الشاباك"، قد ذكر قال في بيان، الأحد: أنه وفي "22 أبريل 2023، تم اعتقال النائب الأردني عماد زيدان حميد العدوان، يحمل جواز سفر دبلوماسي، للاشتباه بتورطه في عمليات تهريب عبر معبر اللنبي، وأثناء تفتيش سيارته، تم العثور على 12 بندقية و194 مسدسا".

وأضافت الاستخبارات الإسرائيلية: "في وقت لاحق، تم اعتقال آخرين من مناطق يهودا والسامرة (الضفة الغربية) للاشتباه في ضلوعهم في عمليات التهريب مع عماد، وكشف التحقيق، أنه منذ فبراير 2022، قام عماد بتهريب 12 سلعة مختلفة إلى أراضي دولة إسرائيل، باستخدام جواز سفره الدبلوماسي، وقام عماد بتهريب الحيوانات - الطيور والحمام وكذلك السجائر الإلكترونية والذهب، كما تبين أنه منذ بداية عام 2023 ، قام عماد بتهريب مهاجرين غير شرعيين من الأردن إلى أراضي دولة إسرائيل في عدة مناسبات".

وأضاف البيان: "كشف التحقيق أن عماد نفذ عملية التهريب بدافع الجشع المادي وأنه تلقى مبالغ كبيرة مقابلها، وبالتزامن مع التحقيق معه في إسرائيل، اعتقلت الأجهزة الأمنية في الأردن عددًا من المسؤولين الاردنيين وهم على صلة بالتهريب الذي نفذه عماد، في نهاية التحقيق صباح اليوم (الأحد) تم تسليم عماد إلى السلطات الأردنية لمواصلة التحقيق والملاحق".