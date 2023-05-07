السعودية تمدد المهلة لمالكي الأسلحة والذخائر غير النظامية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات السعودية، السبت، تمديد المهلة الممنوحة لمالكي الأسلحة والذخائر غير النظامية لتصويب أوضاعهم، حتى يوليو/ تموز المقبل.

جاء ذلك في بيان لوزارة الداخلية السعودية، نقلته وكالة الأنباء الرسمية وذكر فيه: "أعلنت وزارة الداخلية تمديد مهلة السماح بترخيص ما لدى المواطنين من أسلحة وذخائر غير نظامية، وتعليق إجراءات المساءلة النظامية والعقوبات الواردة في نظام الأسلحة والذخائر، التي تشمل الغرامات المالية والسجن والحرمان من الترخيص للمخالفين، وذلك حتى 30/ 12/ 1444هـ".

وأهابت الوزارة "بعموم المواطنين المبادرة بالإبلاغ عمّا لديهم من أسلحة وذخيرة غير مرخصة، وفقًا لنظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 45) وتاريخ 25/ 7/ 1426هـ ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، وكذلك الأسلحة التي آلت إليهم بالإرث أو الوصية، وتسليمها طواعية أو تصحيح وضعها في أقرب مركز شرطة قبل نهاية المهلة".

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه "يمكن الحصول على النماذج والتعليمات الخاصة بذلك عبر موقع الوزارة (www.moi.gov.sa)، وحجز موعد بفروع الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات عبر منصة أبشر من "خدمة مواعيد الأسلحة والمتفجرات بالأمن العام".