دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أجرى الرئيس السوري بشار الأسد، اتصالا هاتفيًا، الأحد، مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، حسب بيان للرئاسة السورية.

وأضاف البيان أن الرئيسين بحثا خلال الاتصال "التطورات الإيجابية على الساحة العربية حيث عبّر الرئيس الأسد عن تقدير سوريا للدور الذي تقوم به الإمارات من أجل لمّ الشمل وتحسين العلاقات العربية، بما يعزز التعاون العربي المشترك ويخدم مصالح الدول والشعوب العربية".

وتطرق الجانبان إلى العلاقات الثنائية والتعاون بين سوريا والإمارات، وفقا للبيان.

يأتي اتصال الأسد مع الشيخ محمد بن زايد بعد ساعات من قرار مجلس جامعة الدول العربية، الأحد، باستعادة سوريا عضويتها في الجامعة، بعد اجتماع استثنائي لوزراء الخارجية العرب في القاهرة، الأحد.