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"رئيسي" في سوريا.. ما دلالة أول زيارة لرئيس إيراني إلى دمشق منذ أكثر من عقد؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، إن الرئيس السوري بشار الأسد يمكن أن يشارك في القمة العربية المقبلة في المملكة العربية السعودية إذا تمت دعوته وإذا رغب في الحضور.

تصريحات أبو الغيط جاءت خلال مؤتمر صحفي، الأحد، ردًا على سؤال من الصحفيين بشأن احتمالية مشاركة الأسد، في القمة العربية المزمعة في المملكة العربية السعودية في 18 مايو/ أيار.

وأضاف أبو الغيط: "سوريا منذ الليلة عضو كامل العضوية في جامعة الدول العربية، وابتداء من يوم غد لهم الحق في المشاركة في أي اجتماع. عندما ترسل الدولة المضيفة، في هذه الحالة المملكة العربية السعودية، الدعوة، يمكن لـ(الأسد) الحضور إذا رغب في ذلك".

وقال الأمين العام للجامعة العربية إن عودة سوريا إلى الجامعة لا تعني انتهاء الأزمة في البلاد، لكنها تسمح بالاتصال المباشر بين القادة العرب ودمشق.

وأكد أحمد أبو الغيط أن "عودة سوريا إلى الجامعة العربية بداية حركة وليست نهاية مطاف".

وأضاف أبو الغيط: "هذا ليس قرارًا بتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين سوريا وكل دولة عربية، بل قرار تقرره كل دولة على حدة على أساس سيادتها".

واتخذت الجامعة العربية القرار في اجتماع استثنائي في القاهرة، الأحد، بعد مرور أكثر من عقد من تعليق عضوية سوريا، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، بسبب قمعها العنيف للاحتجاجات المناهضة للحكومة.

قُتل ما يقدر بنحو 350 ألف شخص ونزح ما يقرب من 14 مليونًا منذ اندلاع الحرب للمرة الأولى في عام 2011، وفقًا لمكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا.