اتهم بتحريض العنصرية ضد العرب.. من هو إيتمار بن غفير الذي قد يحظى بنفوذ في حكومة نتنياهو؟

القدس (CNN)-- ألغى الاتحاد الأوروبي حفل استقبال دبلوماسي للاحتفال بـ"يوم أوروبا" في تل أبيب، الثلاثاء، لتجنب إعطاء منصة لوزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، بحسب ما أعلن وفد الاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل، الإثنين.

وقال وفد الاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل، في تغريدة عبر تويتر: "للأسف، قررنا هذا العام إلغاء حفل الاستقبال الدبلوماسي، لأننا لا نريد تقديم منصة لشخص تتعارض وجهات نظره مع القيم التي يمثلها الاتحاد الأوروبي".

وقال بيتر ستانو، المتحدث باسم السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، في وقت سابق الاثنين: "نحن لا نؤيد الآراء السياسية للسيد بن غفير. نحن لا نؤيد الآراء السياسية لحزبه لأنها تتعارض بشكل صارخ مع جميع القيم التي يؤمن بها الاتحاد الأوروبي".

ورد بن غفير، زعيم حزب القوة اليهودية القومي - الذي أدين بالتحريض على العنصرية ضد العرب - بالقول إن الاتحاد الأوروبي كان يمارس "الإسكات غير الدبلوماسي".

وقال بن غفير، في بيان: "إنه لأمر مخز أن يمارس الاتحاد الأوروبي، الذي يدعي أنه يمثل قيم الديمقراطية والتعددية الثقافية، إسكات غير دبلوماسي. إنه لشرف وامتياز لي أن أمثل الحكومة الإسرائيلية وجنود جيش الدفاع الإسرائيلي الأبطال وشعب إسرائيل في كل منتدى، يعرف الأصدقاء كيفية التعبير عن النقد والأصدقاء الحقيقيون يعرفون أيضًا كيف يسمعون ذلك".