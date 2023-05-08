قرقاش يعلق على عودة سوريا إلى الجامعة العربية.. فكيف وصفها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رأى المستشار الرئاسي في الإمارات، أنور قرقاش، أن عودة سوريا لجامعة الدول العربية "خطوة إيجابية" في سبيل تفعيل الدور العربي في هذا الملف، حسبما قال الأحد.

وكتب قرقاش عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "عودة سوريا إلى الجامعة العربية خطوة إيجابية تعيد تفعيل الدور العربي في هذا الملف الحيوي".

وتابع المستشار الرئاسي بالقول: "التحديات التي تواجه المنطقة تحتاج إلى تعزيز التواصل والعمل المشترك بما يضمن مصالح الدول العربية وشعوبها".

وأردف قرقاش: "الإمارات مؤمنة بضرورة بناء الجسور وتعظيم المشتركات بما يضمن الازدهار والاستقرار الاقليمي"، حسب قوله.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد، أجرى اتصالا هاتفيًا، الأحد، مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، حسب بيان للرئاسة السورية، بعد إعلان قرار عودة دمشق للجامعة العربية.

وأعرب الأسد في الاتصال عن "تقدير سوريا للدور الذي تقوم به الإمارات من أجل لمّ الشمل وتحسين العلاقات العربية، بما يعزز التعاون العربي المشترك ويخدم مصالح الدول والشعوب العربية"، وفقا للرئاسة السورية.