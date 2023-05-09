القدس (CNN)-- قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن أحد الفلسطينيين الذين قُتلوا في الضربات الجوية الإسرائيلية على غزة، فجر الثلاثاء، هو الطبيب البارز جمال خسوان، الذي قُتل هو وزوجته وابنه.

وأضافت الوزارة أن خسوان كان رئيسًا لمجلس إدارة مستشفى الوفاء، مشيدة به باعتباره رجلا علميًا وعمليًا.

ومن جانبه، قال مكتب الممثل الروسي في رام الله، إن خسوان يحمل الجنسية الروسية، وأوضحت البعثة الروسية أن خسوان ترك وراؤه طفلين يتيمين، هما مواطنان روسيان.

وكان خسوان أحد أربعة رجال قُتلوا في الضربات، إلى جانب قادة الجهاد الإسلامي الثلاثة الذين استهدفتهم إسرائيل، بحسب قائمة القتلى التي أعلنها مجمع الشفاء الطبي، وأظهرت القائمة أن خمس نساء وأربعة أطفال قتلوا أيضًا.

وكانت وزارة الصحة في غزة، راجعت، الثلاثاء، التفاصيل حول من قُتل في الغارات الجوية الإسرائيلية، قائلة إن هناك أربع نساء بين القتلى، وليس ستة كما ذُكر في وقت سابق.

وأصيب 20 شخصًا، بينهم ثلاثة أطفال وسبع سيدات. وبعض الجرحى في حالة حرجة، وفقا للوزارة.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ريتشارد هيخت، أعلن عبر تويتر، قبل الثامنة من صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي: "لقد أوقفنا غاراتنا الآن". وأضاف أن الطائرات جاهزة للرد على أي تهديد للمدنيين.