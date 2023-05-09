دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا، بعد أيام من عودة دمشق إلى جامعة الدول العربية.

وقال بيان لوزارة الخارجية السعودية إن استئناف عمل البعثة الدبلوماسية في دمشق يأتي "انطلاقا من روابط الأخوة التي تجمع شعبي المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية، وحرصًا على الإسهام في تطوير العمل العربي المشترك، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأشار البيان إلى أن القرار أخذ في الاعتبار قرار مجلس وزراء الخارجية العرب، الصادر الأحد في القاهرة، باستئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها.

أغلقت السعودية سفارتها في دمشق في مارس/ آذار 2012، في السنوات الأولى للأزمة السورية.

وأجرى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أول زيارة رسمية لمسؤول سعودي رفيع المستوى إلى سوريا في 18 أبريل/ نيسان 2023. جاءت الزيارة بعد أيام من زيارة مماثلة لوزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى جدة.