القدس (CNN)-- قال مسؤول في الحكومة الإسرائيلية لشبكة CNN، الأربعاء، إن مصر تعمل على التوسط في وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه نظرًا لحساسية المفاوضات الدبلوماسية: "مصر تحاول تسهيل وقف إطلاق النار. سنقيم الوضع على أساس الأعمال على الأرض وليس على تصريحات حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية".

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، عبر قناة Kan 11 الإسرائيلية، إن مصر تواصلت مع إسرائيل بشأن إمكانية وقف إطلاق النار بمبادرة من حركة الجهاد الإسلامي.

في سياق متصل، قال مصدر إقليمي مطلع على المفاوضات لشبكة CNN، إن قطر والأمم المتحدة تنقلان رسائل بين إسرائيل وغزة والسلطة الفلسطينية لإنهاء هذه الجولة من العنف.

وقال المصدر في تصريحاته لـCNN، إن "الأمم المتحدة وقطر على اتصال بجميع الأطراف للمساعدة في تهدئة الموقف والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار".

وأضاف المصدر أن "الوسطاء ينقلون حاليًا رسائل بين إسرائيل وغزة والسلطة الفلسطينية من أجل وضع حد عاجل لإراقة الدماء وقتل المدنيين في غزة، بمن فيهم الأطفال والنساء".

وقالت حماس في بيان في وقت سابق إن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية تحدث مع مسؤولين من مصر وقطر والأمم المتحدة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن سبعة أشخاص على الأقل قُتلوا في غارات جوية إسرائيلية، الأربعاء، لترتفع حصيلة القتلى منذ بدء الضربات الجوية على القطاع فجر الثلاثاء إلى 22، بحسب الوزارة. إلى جانب إصابة 51 شخصا آخرين.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الرائد نير دينار، في رسالة نصية لشبكة CNN، إنه "تم إطلاق 270 صاروخًا على الأقل من غزة باتجاه إسرائيل"، اعتبارًا من الساعة 9.25 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن 62 صاروخا اعترضتها الدفاعات الصاروخية الإسرائيلية، وسقطت ثلاثة في مناطق مأهولة، مضيفا أن 65 صاروخًا سقطت على مسافة قصيرة في غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أن مقاتلات وطائرات هليكوبتر استهدفت أكثر من 40 صاروخا وقذيفة هاون تابعة لتنظيم الجهاد الإسلامي في أنحاء قطاع غزة.

واندلعت التوترات الأخيرة عقب غارات إسرائيلية على غزة، فجر الثلاثاء، أدت إلى مقتل 3 من قادة حركة الجهاد الإسلامي، إضافة إلى 10 أشخاص، بينهم رجال ونساء وأطفال.