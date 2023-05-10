القدس (CNN)-- قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن أربعة فلسطينيين على الأقل قتلوا في غارات إسرائيلية، الأربعاء، فيما أطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة عشرات الصواريخ تجاه مدن إسرائيلية، بعد يوم من مقتل 3 من قادة حركة الجهاد الإسلامي، إضافة إلى 10 أشخاص من الرجال والنساء والأطفال، في ضربات جوية قبل فجر الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الأدميرال دانيال هاغري، الأربعاء، إن إسرائيل تهاجم ما تقول إنهم مسلحون في حركة الجهاد الإسلامي وبنيتهم التحتية، مستخدمة طائرات بدون طيار للمراقبة بينما تراقب استعدادات الحركة لإطلاق صواريخ، حسب قوله.

وأصدرت حماس، الحركة الفلسطينية المسلحة التي تدير غزة ، بيانًا الأربعاء، أشارت فيه إلى أن قواتها كانت تطلق صواريخ باتجاه إسرائيل، بعد وقت قصير من إعلان الجيش الإسرائيلي أن لديه اعتقادًا راسخًا بأن حماس لا تشارك في ذلك.

وقال البيان الصادر عن محمد البريم مسؤول لجان المقاومة المشتركة في فلسطين، إن "المقاومة الفلسطينية بكافة فصائلها، وعلى رأسها كتائب ناصر صلاح الدين تشارك الآن بشكل مُوحد بتلقين العدو درسًا لن ينساه والتأكيد على أن الدم الفلسطيني ليس رخيصًا".

يبدو أن البيان مصمم لرفض تأكيد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن حركة الجهاد الإسلامي فقط، وليس حماس، هي من تطلق الصواريخ.

في غضون ذلك، دوت صفارات الإنذار في تل أبيب، المدينة الرئيسية في إسرائيل على ساحل البحر المتوسط، مُحذرة من احتمال إطلاق صواريخ قادمة. كما دوت صفارات الإنذار جنوبي إسرائيل.

في وقت سابق، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إنه بعد الساعة 2 ظهرًا بقليل، تم إطلاق أكثر من 60 صاروخًا على إسرائيل في الـ 45 دقيقة الماضية.

وقال المتحدث إن أكثر من نصف مليون إسرائيلي موجودون في الملاجئ أو بالقرب منها.