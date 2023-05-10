السعودية تحبط محاولات لتهريب مخدرات مُخبأة في تجويف إطارات وحجر رخام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات السعودية، الثلاثاء، إحباط عدة محاولات لتهريب المخدرات مثل الشبو و كبتاغون، وأكدت على إلقاء القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة.

وقالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذي البطحاء والحديثة إنها تمكنت من إحباط محاولتي تهريب كمية من مادة الشبو، عُثر عليها مُخبأة في إرساليتين وردتا إلى المملكة عبر المنفذين.

وأوضحت الهيئة، عبر تويتر: "في المحاولة الأولى قدمت إلى المملكة إحدى المركبات عبر منفذ البطحاء، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، عُثر على 83.2 كيلوغرام من الشبو، مُخبأة في قطع من حجر رخام، وذلك بتشبيع قطع الرخام بمادة الشبو".

وتابعت: "في المحاولة الثانية، قدمت إلى المملكة شاحنة عبر منفذ الحديثة، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، عُثر على 23.8 كيلوغرام من الشبو، مُخبأة في الإطار الاحتياطي للشاحنة، وذلك بإخفاء المضبوطات في تجويف الإطارات".

وذكرت الهيئة أنه "بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهم وعددهم شخصان".

وكذلك لفتت هيئة الزكاة إلى"إحباط محاولة تهريب أكثر من 19 ألف حبة كبتاغون، و 106 غرام من المواد المخدرة، بعد العثور عليها مُخبأة في أحد الطرود الواردة إلى المملكة عبر النقل السريع، وتم القبض على مستقبل المضبوطات داخل المملكة".

يذكر أن وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، توعد، في وقت سابق، بشن ضربات متواصلة ضد مروجي ومهربي المخدرات، مؤكدا أنه لن ينجو أحد من تهريب المخدرات إلى المملكة العربية السعودية.

وقال وزير الداخلية السعودي، عبر تويتر: "ضربة تتلوها ضربات، لن ينجو منها مروجو ومهربو المخدرات، ومن يستهدفون مجتمعنا ووطننا".

وجاءت تعليقات وزير الداخلية السعودي على فيديو نشرته إدارة مكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية في المملكة على موقعها على تويتر رصدت فيه القبض على عدة مواطنين ومقيمين أجانب لترويجهم المخدرات في المملكة، والتي تأتي ضمن حملة مشددة وشاملة لمكافحة المخدرات في السعودية.

وكذلك حذر مجلس الصحة الخليجي من مخاطر تناول حبوب كبتاغون المخدرة، وسط الأنباء المتواترة عن ضبط شحنات ضخمة من هذه الحبوب في نطاق دول الخليج.

وقال مجلس الصحة الخليجي، في تغريدة عبر تويتر مصحوبة برسوم توضيحية، إنه في بداية تعاطي كبتاغون تظهر أعراض، منها التشنجات وقلة النوم، الحركة الزائدة، ارتفاع درجة حرارة الجسم والتعرق.

وأوضح المجلس أنه بعد أشهر من التعاطي تكون النتيجة "التأثير على خلايا المخ وضمور بالجهاز العصبي، الإصابة بأمراض نفسية (اكتئاب حاد، فصام، هلوسة، شكوك).

إلى جانب صعوبات في التنفس ويصاب المتعاطي بتسمم الدم، ومشكلات في العين وأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل توقف القلب.

وقال مجلس الصحة الخليجي إنه "في غالب الأمر، قد يصل الشخص للمرحلة الأخيرة دون المرور في المراحل الأولى، لذلك لا تجعل المخدرات قرارك"، محذرًا من أنها "رحلة تضيع كل شىء".

وعلى مدار الشهور الماضية، ضبطت السلطات في دول خليجية عدة شحنات ضخمة من حبوب مخدر كبتاغون، الذي تعد سوريا مركزا رئيسيا لإنتاجه.

وكانت المخدرات أحد الملفات الرئيسية في المباحثات العربية مع سوريا، قبيل صدور قرار عودتها إلى الجامعة العربية الأحد الماضي.

ويرتبط كبتاغون (أو الفينثيلين) باسم مخدر يعود لحقبة الستينيات من القرن الماضي، وبدأ تصنيعه كدواء في ألمانيا آنذاك، لعلاج بعض الأمراض المرتبطة بفرط الحركة وتشتت الذهن.

وعاد العقار إلى الواجهة مع اندلاع الحرب في سوريا، وانتشر في مناطق المعارضة والحكومة، ويتم توجيه شحناته بشكل رئيسي إلى دول الخليج والأردن والعراق.