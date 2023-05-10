دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—استشهد الأكاديمي السعودي، تركي الحمد ببيت للشاعر أبوالطيب المتنبي، مسقطا إياه على ما وصفه بمجريات الأحداث الحالية في المنطقة.

جاء ذلك في تغريدة للحمد قال فيها: "رحم الله أبا الطيب المتنبي وهو القائل: ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صداقته بد.. إذ يبدو أن هذا البيت يعبر عن منطق الأمور ومجريات الأحداث في المنطقة اليوم، والحر حائر في لجة هذه الأحداث.."

وسبق للحمد أن حذر مما وصفه بـ"ثالوث آخر" يدمر المجتمعات خاصة في الدول العربية والإسلامية، من بينهم حكم العسكر، قائلا بتغريدة سابقة: "تعلمنا في الصغر أن الفقر والجهل والمرض، هو الثالوث المدنس الذي يدمر المجتمعات، وهذا صحيح، ولكن ظهر بجانب هذا الثالوث، وربما بسببه، ثالوث آخر، وخاصة في عالم العرب والمسلمين".

وأوضح: "هو ثالوث إدارة العسكر للمجتمع، وهيمنة الخطاب الديني المتطرف، ومعيار الولاء دون الكفاءة". وأضاف: "إذا سادت هذه الأوبئة الثلاثة أو أحدها، ظهر الفساد في البر والبحر واستفحل. وإذا استفحل الفساد كان ذلك إيذانا بانهيار المجتمعات، بل وكل شيء".