الإمارات تدين الغارة الإسرائيلية على قطاع غزة.. وتدعو إلى"وقف التصعيد"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء، "الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مناطق في قطاع غزة وأسفرت عن مقتل وجرح عدد من الأشخاص"، بحسب بيان لوزارة الخارجية الإماراتية.

ودعت الخارجية الإماراتية السلطات الإسرائيلية إلى "وقف التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة".

وقٌتل 15 شخصًا، بينهم 4 أطفال و5 نساء، في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع، وكان بين القتلى ثلاثة من كبار قادة حركة "الجهاد الإسلامي".

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الأدميرال دانيال هاغري، إن أحد قادة "الجهاد الإسلامي" الثلاثة الذين قُتلوا في الضربات الجوية للجيش الإسرائيلي على غزة كان يعمل على قدرات لإطلاق صواريخ من الضفة الغربية باتجاه إسرائيل.

وأضاف هاغري، في إيجاز إلى الصحفيين، أن "طارق محمد عزالدين متورط في عمليات الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية، بما في ذلك جلب قدرة الصواريخ البدائية الصنع التي ستطلق من الضفة الغربية إلى إسرائيل لإلحاق الأذى بالمدنيين".

ولم يسبق إطلاق صواريخ من الضفة الغربية على إسرائيل.

وفي المقابل، قال المتحدث باسم حركة "الجهاد الإسلامي"، طارق سلمي لشبكة CNN، إن إسرائيل "ستُفاجأ" برد الفصائل الفلسطينية المسلحة، التي ليس لديها "خطوط حمراء" في أعقاب الغارات الجوية.

وأضاف: "المقاومة سترد بقوة على اغتيال قادتها، وسيفاجأ الاحتلال بالرد الذي سيكون موحدا ومن كل الفصائل وعلى كل المستويات والمناطق"، حسب قوله.