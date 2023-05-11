دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال مصدر دبلوماسي مطلع لـCNN الخميس إن المحادثات حول وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"الجهاد الإسلامي" قد توقفت.

ورفض المصدر الكشف عن اسمه نظرا لحساسية المحادثات الدبلوماسية.

وكان الجيش الإسرائيلي أعرب عن أمله بأن تتم مناقشة وقف إطلاق النار مع حركة "الجهاد الإسلامي" بعد وقت قصير من اندلاع اشتباكات مكثفة عبر الحدود مع الحركة الفلسطينية الأربعاء والخميس.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغراي، لمذيعة CNN إليني جيوكوس الخميس: "أعتقد أن وقف إطلاق النار أمر مرحب به، إسرائيل دولة مسالمة".