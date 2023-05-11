إسرائيل: استهداف علي غالي مسؤول الوحدة الصاروخية بـ"الجهاد الإسلامي"

القدس (CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، استهداف علي غالي مسؤول الوحدة الصاروخية بحركة "الجهاد الإسلامي" خلال غارات جوية على غزة .

وقال الجيش الإسرائيلي، عبر تويتر: "لقد استهدفنا للتو علي غالي، مسؤول الوحدة الصاروخية بحركة الجهاد الإسلامي، بالإضافة إلى نشطاء آخرين من الحركة في غزة".

ووصف الجيش الإسرائيلي غالي بأنه كان شخصية بارزة في التنظيم ومسؤولا عن إدارة الوحدة ولعب دورا مهما في توجيه وتنفيذ عمليات إطلاق الصواريخ صوب إسرائيل بما في ذلك في الهجمات الصاروخية الأخيرة".

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ومسؤولون كبار آخرون، قللوا الأربعاء، من أهمية فكرة حدوث وقف وشيك لإطلاق النار مع حركة "الجهاد الإسلامي"، حيث قال نتنياهو: "الحملة لم تنته بعد".

وقال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، إن الشائعات عن وقف إطلاق النار "سابقة لأوانها"، بينما أشار وزير الدفاع يوآف غالانت إلى ملاحظة أكثر تفاؤلاً بقليل، قائلاً: "آمل أن ننتهي قريبًا، لكننا مستعدون لخيار طول أمد بشأن التطورات الجارية".