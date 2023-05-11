بعد لقاء الأسد.. سفير السعودية بالأردن ينشر صورة من شارع بدمشق ويعلق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر السفير السعودي في الأردن، نايف بن بندر السديري، صورة من العاصمة السورية، دمشق، وذلك بعد تسليمه دعوة من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز للرئيس السوري، بشار الأسد، لحضور القمة العربية المقبلة في المملكة.

جاء ذلك في تغريدة للسفير السعودي على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال بتعليق على الصورتين: "دمشق الجميلة بأهلها".

وكانت السفارة السعودية في الأردن قد نشرت مقطع فيديو على صفحتها بتويتر، للقاء السفير السديري مع الأسد وتسليمه دعوة العاهل السعودية، قائلة بتعليق: "الرئيس السوري يتسلم دعوة من خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله- للمشاركة في الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستعقد في المملكة.. سلم الدعوة، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري".

وفي تغريدة منفصلة قال السفير السعودي في الأردن: "اليوم مع فخامة الرئيس بشار الاسد، الذي عبر عن إعجابه الشديد بالانجازات التاريخية التي حققها سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان حفظه الله".