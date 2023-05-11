فعل الفاحشة بامرأة ثم طعنها.. السعودية تعدم مواطنا وتكشف تفاصيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات السعودية، الأربعاء، تنفيذ حكم القتل تعزيرا بحق مواطن في المدينة المنورة أدين بعدة قضايا منها "فعل الفاحشة" بامرأة ثم طعنها.

جاء ذلك في بيان لوزارة الداخلية السعودية نشرته الوكالة الرسمية وذطرت فيه: "أقدم رياض بن رضا بن عبد القادر جراح - سعودي الجنسية - على السطو المسلّح على عدة منازل، وانتهاك حرمتها، وفعل الفاحشة بامرأة بالقوة وطعنها بسكين محدثاً بها عدة إصابات وإصابة نساء أخريات، وقيامه بالسلب".

وتابعت: "بفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصّة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله تعزيراً، وأيّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً، وأيّد من مرجعه، وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني / رياض بن رضا بن عبد القادر جراح، اليوم الأربعاء بتاريخ 20 / 10 / 1444هـ الموافق 10 / 5 / 2023م بمنطقة المدينة المنورة".

وأضافت: "وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك، لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدّى على الآمنين أو ينتهك أعراضهم، وتحذّر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل".