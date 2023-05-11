(CNN)-- أحرزت محادثات السلام الجارية في مدينة جدة بالسعودية بين القوات المسلحة السودانية وقوات "الدعم السريع" شبه العسكرية تقدما ومن المتوقع التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار قريبا، وفقا لما قاله مصدر من الوساطة لوكالة "رويترز" للأنباء، الأربعاء.

وبعد أسابيع من اندلاع القتال، وافق قادة قوات "الدعم السريع" والجيش السوداني على إرسال ممثلين إلى مدينة جدة لإجراء محادثات بوساطة الولايات المتحدة والسعودية.

واندلعت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" لأول مرة في منتصف أبريل/ نيسان، مما أسفر عن مقتل المئات وإصابة الآلاف، كما تسبب في فرار عشرات الآلاف من منازلهم وترك البلاد على شفا حرب أهلية وكارثة إنسانية هائلة.

ولم تسفر عدة اتفاقات لوقف إطلاق النار بين الطرفين عن إنهاء القتال.