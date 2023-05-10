ممثلون عن الجيش السوداني وقوات التدخل السريع يلتقون في جدة.. والسعودية تعلن تقديم 100 مليون دولار من المساعدات للسودان

شاهد.. مراسل CNN على متن سفينة حربية سعودية تشارك في إجلاء العالقين من السودان

(CNN)-- تشتبك القوات الموالية للجنرالين السودانيين المتحاربين بعنف في العاصمة الخرطوم للأسبوع الثالث منذ بدء الصراع وذلك في الوقت الذي تستمر فيه محادثات حل الأزمة في مدينة جدة السعودية.

وزعمت قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي"، أن طائرة حربية تابعة للقوات المسلحة السودانية أُسقطت بالقرب من جسر حلفايا في بحري بولاية الخرطوم، الأربعاء.

وقالت القوات المسلحة السودانية إن قواتها اشتبكت مع قوات الدعم السريع في منطقة محطة جاكسون في غرب الخرطوم، الثلاثاء، ودمرت معدات قوات الدعم السريع واعتقلت أفراد منهم وزعمت أيضا أن قوات الدعم السريع نهبت البنوك في الخرطوم ومنازل المدنيين.

ولم تتمكن CNN من التحقق من هذا الادعاءات.

ويذكر أن الصراع تسبب في عمليات نزوح جماعية، حيث تقدر الأرقام الصادرة عن المنظمة الدولية للهجرة أن 700 ألف شخص نازحون داخل السودان في حين بلغ عدد اللاجئين خارج البلاد أكثر من 170 ألفًا موزعين على البلدان المجاورة.

وكانت مفاوضات أولية بين ممثلين عن قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية قد انطلقت في مدينة جدة السعودية الأسبوع الماضي بوساطة سعودية أمريكية.