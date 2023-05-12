أردوغان يعلن بدء العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الخميس، بدء عملية العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم.

وأضاف أردوغان في كلمة بأنقرة نقلتها وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية: "تركيا دولة 99 بالمئة من سكانها مسلمون، وهناك شعب سوري اضطر إلى مغادرة بلاده بسبب الحرب والتنظيمات الإرهابية.. أنشأنا حتى الآن أكثر من 100 ألف منزل في الشمال السوري عبر مؤسساتنا الحكومية ومنظماتنا المدنية، وقد بدأ المهاجرون العودة إلى هذه المنازل".

وانتقد أردوغان تصريحات زعماء المعارضة بشأن ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم في حال تولوا السلطة في تركيا، قائلا: "لا أؤيد هذا المفهوم، هذا ظلم. لا سيما أن العودة الطوعية للسوريين قد بدأت بالفعل ونحن سنقدم الدعم اللازم لهم".

وأضاف: "لا يوجد تسهيلات للطلاب السوريين كما تزعم المعارضة، هناك طلاب حاصلون على الجنسية التركية يجتهدون ويحصلون على درجات جيدة ويجتازون الامتحانات.. هناك أطباء ومهندسون وحقوقيون بين اللاجئين السوريين الذين أتوا إلى تركيا، فهل يعقل أن نطردهم؟ هذا تصرف غير إنساني ولا أخلاقي، والأهم من كل ذلك ليس إسلاميا".

وذكرت الأناضول في تقريرها أن تركيا "تستضيف نحو 3 ملايين و700 ألف لاجئ سوري بحسب أرقام المديرية العامة للهجرة".