(CNN) -- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، عن توقيع الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" شبه العسكرية على "إعلان التزام بحماية المدنيين" في السودان خلال المحادثات التي تعقد في مدينة جدة السعودية.

وقال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية، للصحفيين، إن هذا الإعلان "ليس وقفا لإطلاق النار، بل وثيقة نوايا"، وأضاف أن "الخطوة التالية ستكون التفاوض على وقف إطلاق النار، وقد تبدأ المحادثات بشأن ذلك في وقت مبكر من يوم الجمعة".

وتابع المسؤول الأمريكي أنه تم تطوير آلية لمراقبة وقف إطلاق النار "للمساعدة في تحميل الأطراف المسؤولية عما اتفقت على القيام به".

وقال إن الغرض من الإعلان "هو توجيه سلوك القوتين حتى نتمكن من الحصول على المساعدة الإنسانية، والمساعدة في بدء استعادة الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء، وترتيب انسحاب قوات الأمن من المستشفيات والعيادات".

وأضاف المسؤول الأمريكي: "سوف نتحرك بأسرع ما يمكن مع الأطراف للوصول إلى الإجراءات الفعلية، ولقد قدمنا بالفعل توصيات محددة لكل جانب لاتخاذ إجراءات وبعض ذلك يحدث".

وقال المسؤول إن مفاوضي القوات المسلحة السودانية وقوات "الدعم السريع" سيبدأون الآن بدعم من الوسطاء السعوديين والأمريكيين "في التفاوض على وقف إطلاق نار فعلي قصير المدى".

وأشار المسؤول إلى أن هذا الإعلان كان مجرد المرحلة الأولى من المحادثات، و"ستكون هذه عملية متواصلة لذلك نحن في المرحلة الأولى فقط".

وذكر المسؤول الأمريكي عن المحادثات في جدة: "قمنا بذلك بالشراكة مع السعوديين بناء على طلب الجانبين، ولقد طلب منا الجانبان مساعدتهما في ذلك ، ولكن هناك كل التوقعات بأن يتم توسيع هذه العملية لتشمل، أولا والأهم، المدنيين السودانيين، وثانيا، شركاء إقليميين في إفريقيا والعالم العربي والمجتمع الدولي".

وقال مسؤول كبير آخر في وزارة الخارجية الأمريكية إن الأمر استغرق وقتا أطول من المتوقع للحصول على اتفاق بشأن الإعلان، و"كانت المفاوضات صعبة للغاية"، لا سيما بالنظر إلى "عمق العداء" بين قوات "الدعم السريع" والقوات المسلحة السودانية.

وقالا إن الهدف هو التوصل إلى وقف لإطلاق النار لمدة تصل إلى 10 أيام "لكن علينا أن نرى ما هو ممكن لتسهيل هذه الأنشطة".

وقد تم تطوير آلية مراقبة وقف إطلاق النار التي ستدعمها الأمم المتحدة واالسعودية والولايات المتحدة وأعضاء آخرون في المجتمع الدولي.

وقال المسؤول الثاني إن الآلية تشمل الاعتماد على الصور، بما في ذلك بيانات الأقمار الصناعية، وتحليل وسائل التواصل الاجتماعي، وتقارير ميدانية من أعضاء المجتمع المدني السوداني.

وأشار المسؤول إلى "أننا رأينا انتهاكات من كلا الجانبين في جميع وقف إطلاق النار حتى الآن ولا نتوقع أن يتغير ذلك".

وقالا إنه سيتم تشكيل لجنة تتبعها آلية مراقبة وقف إطلاق النار، والتي ستضم ممثلين من قوات "الدعم السريع" والقوات المسلحة السودانية وممثلين عن المجتمع الدولي.

ووقع على الإعلان ممثلون عن القوات المسلحة السودانية وقوات "الدعم السريع" بعد أيام من "محادثات ما قبل المفاوضات" في جدة، والتي توسطت فيها الولايات المتحدة والسعودية.

يذكر أن القتال في السودان أسفر عن مئات القتلى وآلاف الجرحى، وتسبب في فرار عشرات الآلاف من منازلهم، وجعل البلاد على شفا حرب أهلية وكارثة إنسانية ضخمة.