دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، الجمعة، عن ارتياحه لـ"التقدم المحرز" في التوافقات التي تم التوصل إليها بين بلاده والسعودية.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، استعرض وزيرا خارجية إيران والسعودية، في اتصال هاتفي "آخر تطورات التوافقات المشتركة بين البلدين في بكين".

وأضافت أن عبداللهيان أعرب في الاتصال مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، عن ارتياحه "للتقدم المحرز في التوافقات التي تم التوصل إليها بين جمهورية إيران الإسلامية والمملكة العربية السعودية، بما في ذلك اجتماع وزيري خارجية البلدين وإعلان اتفاقية استئناف العلاقات، وإيفاد فرق فنية لإعادة فتح السفارات والقنصليات العامة".

وقال وزير الخارجية الإيراني إن بلاده "اتخذت الاستعدادات اللازمة لافتتاح ممثلياتها السياسية والقنصلية في السعودية رسميا"، واعتبر جدول زيارات ولقاءات المسؤولين ووزيري خارجية البلدين لعواصم كل منهما الآخر "مؤشرا على عزم الطرفين على التعاون ورسم العلاقات المناسبة".

يذكر أن عبداللهيان ذكر، في تصريحات سابقة، أنه "سيتم الإعلان عن إعادة فتح السفارة السعودية في طهران، وتعيين السفير الإيراني لدى السعودية قريبا".

وأكد على "وجود إرادة لدى مسؤولي السياسة الخارجية الإيرانية والسعودية بإعادة فتح سفارتي وقنصليات البلدين"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية، الأربعاء.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني، خلال مقابلة، حول إعادة فتح السفارة السعودية في طهران وتعيين السفير الإيراني في الرياض أن "عودة العلاقات الطبيعية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسعودية تمنح البلدين والمنطقة قدرة كبيرة".

والتقى وزيرا خارجية السعودية وإيران في بكين، الشهر الماضي، لمناقشة التفاصيل الرئيسية في استئناف العلاقات بعد اتفاق تاريخي توسطت فيه الصين، خلال مارس/ آذار.

وفي اجتماع على أعلى مستوى بين الجانبين منذ أكثر من 7 سنوات، وقع حسين أمير عبداللهيان وفيصل بن فرحان اتفاقية لإعادة فتح السفارات والقنصليات في بلديهما المشترك، وفقا لوزارة الخارجية الإيرانية.

واتفق الجانبان، اللذان قطعا العلاقات الدبلوماسية في عام 2016، أيضًا على دراسة سبل توسيع تعاونهما، بما في ذلك استئناف الرحلات والرحلات المتبادلة من الوفود الرسمية والقطاع الخاص، وتسهيل إصدار التأشيرات، وفقا لبيانهما الذي أصدرته إيران.